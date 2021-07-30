Microsoft выпустит релизную версию Windows 11 осенью 2021 года Фото: REUTERS

Полная версия операционной системы Windows 11 от Microsoft выйдет осенью 2021 года, сказал генеральный директор корпорации Сатья Наделла.

Операционная система уже приобрела большую популярность среди пользователей. Наделла отметил, что бета-версия Windows 11 скачивается чаще, чем другие ОС, пишет Windows Latest.

Предварительно, распространение новой ОС от Microsoft начнется в октябре 2021, когда пользователи компьютеров с лицензионной копией Windows 10 получат обновления. Более широкое развертывание ожидается в начале 2022 на устройствах, отвечающих минимальным требованиям.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Microsost представила новую операционную систему Windows 11. В первую очередь, изменения коснулись дизайна: в Windows 11 кнопка «Пуск» и значки открытых программ будут располагаться в центре панели задач в нижней части дисплея, а сам значок Windows будет представлять собой четыре квадрата одинакового размера. Иконки приложений в новой Windows скруглили, что сделало их похожими на иконки в macOS от компании Apple.