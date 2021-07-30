Песков: Встреча Байдена и Тихановской не влияет на ситуацию в Белоруссии

Песков отметил, что встреча Байдена и Тихановской не влияет на ситуацию в Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президента США Джо Байдена с бывшим кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской не повлияет на обстановку в республике.

- С кем встречается президент США - это его суверенное право. Здесь мы не можем и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело, - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в данной ситуации не ясно, "кого представляет госпожа Тихановская".

Как ранее писал kp.ru, американский лидер Джо Байден заявил, что встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вашингтоне. На прошлой неделе она уже встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. После встречи с Тихановской Байден отметил, что полностью поддерживает белорусский народ, его стремление к демократии и универсальным правам человека.