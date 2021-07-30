Аналитик спрогнозировал падение интереса россиян к кредитным деньгами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов объяснил, почему в ближайшей перспективе люди будут брать меньше кредитов. Причина кроется в ужесточении правил выдачи кредитов, банки будут более тщательно проверять заемщиков, чтобы минимизировать свои риски.

Сейчас рынок кредитования в стране сильно перегрет, спрос на выдачу ссуд растет и в Центробанке задумались о возможном ужесточении – это выглядит вполне логично.

- Конечно к резкому сокращению спроса на кредиты это не приведет, но в целом показатели будут сокращаться. Говорить о явном снижении показателей можно будет к октябрю, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что несмотря на рост объемов кредитования, ситуация с просрочками пока не ухудшается, люди справляются со своими обязательствами.

- Чаще всего берут займы на строительство и отдых. Стройматериалы сильно взлетели в цене и многие стали не в состоянии оплатить покупки из личных сбережений, - подчеркнул Сафонов.

Экономист поддерживает ужесточение кредитной политики со стороны Центробанка.

Ранее эксперты сообщили, что объемы одобрения ипотеки упали до минимума за последние четыре года. Сейчас он находится в диапазоне от 63,7 до 66%, годом ранее доля одобренных заявок на жилищные кредиты составляла 75%, сообщает газета "Известия".