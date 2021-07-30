Бурятка из Забайкалья стала новым лицом бренда одежды Анфисы Чеховой

Новым лицом бренда одежды Анфисы Чеховой стала бурятка Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова, которая стала героиней скандала после высказываний о внешности бурятских девушек, смогла достойно выйти из ситуации. Телеведущая предложила буряткам стать лицом своего бренда одежды и объявила конкурс.

- Жительница поселка Агинское Забайкальского края Наталья Цыбенжапова теперь будет представлять бренд одежды By. Che Анфисы Чеховой, - со ссылкой на Инстаграм ведущей сообщает Транссибинфо. - Чехова рассказала, что к ней пришло более 500 заявок от девушек, которые хотели стать новым лицом By. Che. Выбор остановили на Цыбенжаповой.

Кстати, красавица Наталья еще и многодетная мать. А ведь столь удачного решения могло и не быть, не стань ведущая в начале июля центром скандала.

Напомним, во время премьеры шоу «Скажи, подруга» (16+) Чехова поделилась впечатлениями от похода к косметологу. Врач «вкачал литр гилауроночки», лицо Анфисы опухло. И якобы стало напоминать облик бурятской женщины. В республике на это ответили протестами. Чехова извинилась в соцсетях и объявила конкурс по поиску нового лица своей марки одежды.