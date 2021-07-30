Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды30 июля 2021 15:54

Бурятка из Забайкалья стала новым лицом бренда одежды Анфисы Чеховой

Громкий скандал, который спровоцировала неосторожная фраза телеведущей, завершился нестандартно
Ольга СЛАВИЧЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новым лицом бренда одежды Анфисы Чеховой стала бурятка

Новым лицом бренда одежды Анфисы Чеховой стала бурятка

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова, которая стала героиней скандала после высказываний о внешности бурятских девушек, смогла достойно выйти из ситуации. Телеведущая предложила буряткам стать лицом своего бренда одежды и объявила конкурс.

- Жительница поселка Агинское Забайкальского края Наталья Цыбенжапова теперь будет представлять бренд одежды By. Che Анфисы Чеховой, - со ссылкой на Инстаграм ведущей сообщает Транссибинфо. - Чехова рассказала, что к ней пришло более 500 заявок от девушек, которые хотели стать новым лицом By. Che. Выбор остановили на Цыбенжаповой.

Кстати, красавица Наталья еще и многодетная мать. А ведь столь удачного решения могло и не быть, не стань ведущая в начале июля центром скандала.

Напомним, во время премьеры шоу «Скажи, подруга» (16+) Чехова поделилась впечатлениями от похода к косметологу. Врач «вкачал литр гилауроночки», лицо Анфисы опухло. И якобы стало напоминать облик бурятской женщины. В республике на это ответили протестами. Чехова извинилась в соцсетях и объявила конкурс по поиску нового лица своей марки одежды.