В Париже ограбили второй ювелирный магазин за несколько дней Фото: REUTERS

В Париже злоумышленники совершили налет на ювелирный магазин Dinh Van, расположенный в центре французской столицы.

Грабители забрали украшений на 2 миллиона евро. Известно, что преступление совершили двое 30-летних мужчин. После налета они скрылись с места преступления, пострадавших нет, передает телеканал BFM.

Это уже второе ограбление ювелирных бутиков в Париже за последние три дня. Как писал сайт kp.ru, во вторник, 27 июля, в столице Франции ограбили ювелирный бутик Chaumet, расположенный неподалеку от Елисейских полей. Злоумышленник подъехал к магазину на электросамокате, после чего ворвался в бутик с пистолетом. Угрожая сотрудникам, он забрал ювелирные украшения на общую сумму 2 миллиона евро.

Напомним, в феврале 2021 в Уфе за семь минут из ювелирного магазина вынесли драгоценностей на 2,3 миллиона рублей.