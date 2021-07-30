Британец получил реальный срок за убийства кошек Фото: Shutterstock

Жителя британского Брайтона Стива Буке приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения за серию убийств кошек. В результате нападений 54-летний мужчина зарезал девять домашних животных и ранил еще семерых.

Первое убийство Буке совершил в октябре 2018, после чего продолжал нападать на кошек в течение девяти месяцев. В результате нападений владельцы животных потратили тысячи фунтов стерлингов на лечение питомцев. Злоумышленника долгое время не удавалось обнаружить, выйти на его след помогла камера видеонаблюдения, установленная одним из мужчин, чья кошка была убита Буке, сообщается на сайте полиции графства Суссекс.

«После восьмидневного судебного разбирательства присяжные в Королевском суде Чичестера 30 июня 2021 признали его виновным в том, что он зарезал девять кошек и ранил еще семерых, а также в хранении ножа. Он предстал перед Королевским судом Хоува в пятницу, 30 июля, и был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения», – сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 в Челябинской области осудили мужчину, убившего кошку своей дочери.