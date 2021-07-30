На комика Мирзалидзе завели дело из-за националистических шуток Фото: Instagram.com

В отношении стендап-комика Идрака Мирзалидзе возбуждено административное дело по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», рассказали в прокуратуре Москвы.

Дело возбуждено из-за националистических шуток Мирзалидзе в адрес русских. Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток, переедает ТАСС.

Прокурорская проверка установила, что в шутках Мирзалидзе прозвучали высказывания, «содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности», уточняется в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее на комика напали в центре Москвы из-за шутки про русских, которая была сказана Мирзалидзе во время выступления в шоу «Разгоны».

После этой шутки в соцсетях появились призывы наказать сатирика, некоторые обещали до 50 тысяч рублей тем, кто побьет комика.