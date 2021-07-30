В Евросоюзе начали готовиться к глобальной катастрофе Фото: REUTERS

Еврокомиссия представила руководство для предприятий на случай глобальной катастрофы, которая может произойти вследствие изменений климата.

В руководстве застройщиков обязывают обеспечить прочность объектов дорожной и энергетической инфраструктуры. В случае их соответствия требованиям безопасности в условиях наводнений и засух такие объекты могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку Брюсселя из некоторых фондов, сказано на сайте ЕК.

Так, определенный уровень защиты от климатических изменений позволит предприятиям рассчитывать на деньги переходного фонда Евросоюза в 17,5 миллиарда евро. Таким образом Брюссель намерен помочь зависящим от ископаемого топлива регионам улучшить свою экологию. Кроме того, компании должны будут рассчитывать объем выбросов парниковых газов при запуске новых проектов.

Напомним, недавно по Западной Европе прошлись крупные проливные дожди, вызвавшие многочисленные наводнения в Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах. Специалисты назвали их крупнейшими наводнениями в Европе за последние 20 лет.