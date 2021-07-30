Москвичка получила три года колонии за вербовку россиян на войну в Сирии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительницу Москвы приговорили в трем годам заключения за попытку вербовки россиян для отправки на войну в Сирии.

Военный суд признал ее виновной в склонении граждан России к участию в террористической деятельности. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в январе в Иркутске трех уроженцев Средней Азии осудили за вербовку жителей Приангарья в ряды различных террористических организаций. Преступников вычислили и задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

В июне 2021 в Красноярском крае за склонение к терроризму осудили священнослужителя мечети. Он получил шесть лет колонии строгого режима.

Накануне в Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт, уничтожив двух вооруженных террористов. У них обнаружили бомбы, начиненные гайками.