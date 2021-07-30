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В мире30 июля 2021 18:43

Amazon оштрафовали в Люксембурге на 746 миллионов евро за утечку данных клиентов

Это рекордный штраф за подобное нарушение в ЕС
Источник:kp.ru
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Amazon оштрафовали в Люксембурге на 746 миллионов евро за утечку данных клиентов

Amazon оштрафовали в Люксембурге на 746 миллионов евро за утечку данных клиентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация Amazon оштрафована Национальной комиссией по защите данных Люксембурга на 746 миллионов евро за нарушение регламента по защите данных, действующего в Евросоюзе.

Штраф стал рекордным для ЕС за подобное нарушение. Жалобу на Amazon подала французская организация защиты прав пользователей La Quadrature du Net, сообщившая об утечке данных клиентов, пишет Bloomberg.

Между тем в корпорации назвали решение люксембургского регулятора необоснованным. В Amazon заявили, что личные данные ее клиентов никогда не попадали в распоряжение третьей стороны.

В Евросоюзе продолжат антимонопольную проверку в отношении Amazon. Регулятор считает, что компания использовала данные для получения преимущества на рынке электронной коммерции, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в 2020 году Amazon оштрафовали в США за доставку товаров в Крым.

Ранее Роскомнадзор призвал оштрафовать компанию Facebook за утечку персональных данных 10 миллионов россиян.