Экономисты и аналитики оценили перспективы рубля на август 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Август – традиционно непростой месяц для российской валюты. Экономисты и аналитики прогнозировали поведение российской валюты в августе 2021 года.

В этом году большинство экспертов не склонны строить пессимистичных прогнозов. Они полагают, что рубль не просят в последний летний месяц, так как к этому нет предпосылок: экономика относительно стабильно оправляться от последствий коронавируса, Запад молчит о новых санкциях, а нефть торгуется на высоких отметках.

- Мы привыкли ждать какую-то катастрофу в августе, но в этом году ее не случится. Мировая экономика восстанавливается хорошими темпами после ограничений, вызванных борьбой с пандемией. Растет потребность рынков в топливе и сырье, а для России это стимул к укреплению, - говорит сайту mk.ru Руслан Гринберг, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН.

А вот рост цен в магазинах пока продолжится теми же темпами, что и в предыдущие месяцы. Если же россияне начнут массово скупать доллары, то это ослабит позиции рубля.

- Пока нет предпосылок для переживаний. По всем трем факторам, которые влияют на нашу валюту, относительная стабильность. Это нефть, которая продается по 75 долларов за баррель, санкции, которые после встречи Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны, состояние российской экономики. В совокупности можно говорить, что в августе доллар будет колебаться в коридоре 72-74 рубля за единицу, - полагает Игорь Николаев, доктор экономических наук.

Подобные прогнозы по курсу доллара дает и Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, но он допускает, что американская валюта опустится чуть ниже – до 71-72 рублей за доллар.

Способствовать стабилизации рубля будет и повышение ключевой ставки Центробанком.