Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению Фото; РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Председателем комиссии станет помощник главы государства Владимир Мединский. Он представит кандидатуры на включение в состав комиссии главе администрации президента РФ. Состав межведомственной комиссии будет утвержден в течение 30 дней после представления кандидатур, сказано в указе на портале правовой информации.

«В целях планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории…образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», – говорится в документе.

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе послания Федеральному собранию признался, что его возмущают некоторые современные учебники по истории. Как отметил президент, в некоторых из них сказано про второй фронт, но ни слова про Сталинград.