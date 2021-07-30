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Экономика30 июля 2021 20:19

Минэнерго РФ предложило ускорить процесс запрета экспорта бензина

Ранее в правительстве сообщили, что рассматривают введение запрета на продажу топлива за границу
Абдулла ШАКИРОВ
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Минэнерго РФ предложило ускорить процесс запрета экспорта бензина

Минэнерго РФ предложило ускорить процесс запрета экспорта бензина

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство энергетики РФ предложило кабинету министров запустить процедуру запрета на экспорт бензина в ускоренном порядке.

«Ведомство обратилось в правительство с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», – сообщает пресс-служба Минэнерго.

В пятницу, 30 июля, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что кабмин рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве дополнительного инструмента стабилизации цен на внутреннем рынке.

Напомним, средние потребительские цены на бензин на территории России за неделю с 19 по 25 июля увеличились на 13 копеек, достигнув отметки в 48,44 рубля за литр.

Ранее аналитики провели исследование стоимости и доступности бензина в 32 европейских государствах. Самым дешевым бензин оказался в Казахстане. Россия в списке заняла второе место (49,1 рубля за литр). Самый дорогой бензин в Нидерландах, Дании и Португалии.

Сайт kp.ru разбирался, поможет ли запрет на экспорт бензина сдержать цены на российских заправках.