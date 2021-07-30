Российские космонавты перешли на борт модуля «Наука» Фото: REUTERS

Российский экипаж Международной космической станции открыл люк многоцелевого лабораторного модуля «Наука», перейдя в жилую зону его приборно-герметичного отсека.

«Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» теперь единое целое», – сказано в Twitter госкорпорации «Роскосмос».

Перед этим космонавты провели продувку топливных магистралей модуля гелием и окислителем. Эта процедура необходима для того, чтобы привести исключить ЧП с топливной системой.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.

Напомним, в пятницу, 30 июля, на лабораторном модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей. На станции пришлось включить и двигатели модуля «Звезда», чтобы компенсировать возникшее возмущение. По мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, причиной такой ситуации мог стать человеческий фактор – специалист не предусмотрел возможность ошибки.