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Звезды31 июля 2021 8:30

Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 31 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 31 июля 2021 года
Анна РАЗУМОВСКАЯ
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Врачи борются за жизнь певицы МакSим

Врачи борются за жизнь певицы МакSим

Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим (Марина Максимова) по-прежнему находится в коме. Однако ее представительница - Яна Богушевская сообщила, что артистке стало "получше" и есть положительная динамика.

Тем временем врачи заявили, что в больнице певицу изолировали, и ее нельзя посещать. А пока медики периодически предпринимают попытки вывода МакSим из медикаментозной комы.

15 июня МакSим попала в больницу, незадолго до этого она почувствовала недомогание. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Спустя несколько дней врачи обнаружили сильное поражение легких артистки. Девушку ввели в кому и подключили к ИВЛ. До сих пор ее состояние остается тяжелым.

Вместе с МакSим в больнице оказалась и ее директор. Кроме того, от инфекции умер клипмейкер певицы Вадим Шатров.

Певица МакSим на грани жизни и смерти
Состояние певицы МакSим по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Она до сих пор находится в коме. Врачи полагают, что спасти певицу может только чудо…