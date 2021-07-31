Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 31 июля 2021 года

Врачи борются за жизнь певицы МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим (Марина Максимова) по-прежнему находится в коме. Однако ее представительница - Яна Богушевская сообщила, что артистке стало "получше" и есть положительная динамика.

Тем временем врачи заявили, что в больнице певицу изолировали, и ее нельзя посещать. А пока медики периодически предпринимают попытки вывода МакSим из медикаментозной комы.

15 июня МакSим попала в больницу, незадолго до этого она почувствовала недомогание. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Спустя несколько дней врачи обнаружили сильное поражение легких артистки. Девушку ввели в кому и подключили к ИВЛ. До сих пор ее состояние остается тяжелым.

Вместе с МакSим в больнице оказалась и ее директор. Кроме того, от инфекции умер клипмейкер певицы Вадим Шатров.