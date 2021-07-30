Орешкин: ВВП России находится ниже потенциала

Помощник президента России Максим Орешкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП) России восстановлен до уровня до вызванного пандемией коронавируса кризиса, на сегодняшний день этот показатель находится ниже потенциала, заявил помощник российского президента Максим Орешкин.

«С точки зрения восстановления (экономики), оно еще не завершено, у нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня, то есть еще пару шагов в восстановлении сделать нужно», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минэкономразвития России повысило ожидания по приросту ВВП в текущем году. Так, если в апреле предполагалось, что он вырастет на 2,9 процента, но сейчас эту оценку улучшили до 3,8 процента.

Согласно прогнозам ведомства, в следующем году предполагается рост ВВП на уровне 3,2 процента. В номинальном выражении оценка ВВП увеличилась до отметок 122,8 триллиона рублей в текущем году и 132 триллиона в следующем. Отмечалось, что причиной таких изменений стало повышение потребительского и инвестиционного спроса.