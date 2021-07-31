ВСУ обстреляли поселок в Донбассе, погибли четверо военнослужащих ДНР

ВСУ обстреляли поселок в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 30 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Петровское в Донецкой области, в результате погибли четверо военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Отмечается, что поселок подвергся минометному обстрелу во время визита президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции (ООС) в Донбассе с новым командующим операцией Александром Павлюком. В сообщении говорится, что украинские военные «с целью демонстрации преданности» «целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Петровское».

Как писал сайт kp.ru, на днях бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву необходимо силой захватить Донбасс.

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины в отставке Василий Вовк сообщил о «двух плохих сценариях» по неподконтрольным Киеву территориям.

Напомним, ЦИК России одобрил решение привлечь население Донбасса к запланированным на сентябрь выборам в Госдума. Получившие российское гражданство жители Донецкой и Луганской народных республик смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании, а также лично прийти на участки на территории Ростовской области. МИД Украины выразил протест из-за этого решения.