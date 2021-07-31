"Ъ": Водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав в России

В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно проекту поправок к закону "О безопасности дорожного движения", в России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав.

Так, россияне больше могут не предоставлять справки о здоровье в ГИБДД, так как это будет делать Минздрав. При обнаружении серьезного заболевания об этом уведомят другое ведомство, после чего пациента направят внеочередное медицинское освидетельствование к специалисту. При этом действие водительских прав автоматически приостановится.

Если диагноз не подтвердится, то права будут восстановлены. При обнаружении заболевания россиянину предложат оформить новый документ с отметкой о болезни. Если врачи посчитают, что пациенту нельзя водить машину, то права аннулируют.

Список болезней, при которых нельзя водить машину, утвержден постановлением правительства №1604, пишет "Коммерсант". К примеру, к таким относятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и прочее. Ожидается, что нововведение вступить в силу в марте 2022 года.

Напомним, с 22 августа 2021 года страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты. Поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, отменяющие обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса, подписал президент РФ.