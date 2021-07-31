Средний размер запрашиваемого потребкредита в России вырос на 18 тыс. рублей в июле 2021 года

В России средний размер запрашиваемого потребкредита вырос на 18 тыс. рублей в июле 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Средний размер потребительского кредита, который россияне запрашивали у банков, вырос на 18 тысяч рублей в июле 2021 года. Об этом гласят данные финансового маркетплейса Сравни.ру.

- Средний размер потребительского кредита, запрашиваемый клиентами банков с 1 по 20 июля 2021 года, достиг 460 тыс. рублей. Это на 18 тыс. рублей больше, чем за тот же период в июне этого года. Тогда средний размер кредита, за которым россияне обращались в банк, составлял 442 тыс. рублей, — цитирует сообщение маркетплейса ТАСС.

При этом россияне отправляли на 7,8% меньше заявок на потребкредиты, чем в предыдущем месяце. Эксперты считают, что причиной этому может быть разгар сезона отпусков.

Ранее появилась информация, что уровень одобрения заявок на получение ипотеки снизился до 66%. Это минимальный показатель с февраля 2017 года. Генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин сообщил, что показатель снизился, несмотря на рост спроса на ипотеку, из-за того, что кредиторы "стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее". Эксперт считает, что на отклонение заявок повлияла и "неопределенность в продлении льготной госпрограммы".