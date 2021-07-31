Инфекционист заявил, что свидетельств утечки коронавируса из лаборатории в Ухане нет

Юань Чжимин, директор Национальной лаборатории биобезопасности (Ухань) и профессор Уханьского института вирусологии Фото: REUTERS

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что свидетельств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань нет, а сам вопрос о том, что пандемия COVID-19 охватила всю планету по вине властей КНР, «является больше политическим».

«В действительности у нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае», - сказал швейцарский инфекционист в интервью РИА Новости.

Однако, по его словам, «забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США». Он подчеркнул, что это произошло «в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности» – то есть, «такое вполне возможно», но предполагать, что в уханьской лаборатории случилась утечка вируса SARS-CoV-2, «нет причин».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее группа ученых из Китая обнародовала результаты совместного исследования, которые доказывают, что происхождение коронавируса – природное, а не искусственное. В этом исследовании принимали участие 21 китайский специалист и один британский эксперт, который живет и работает в КНР. Авторы научной работы уверены, что COVID-19 не мог развиться ни на рынке животных в Ухане, ни в местной лаборатории, как ранее предполагали их коллеги из разных стран, в частности – США.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).