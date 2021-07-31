Дерматолог предупредил об опасности "солнечных татуировок"

Россиян предупредили об опасности "солнечных татуировок" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал об опасности нового тренда — "солнечных татуировок", которые делаются при помощи трафарета во время загара.

Специалист заметил, что те, кто хочет получить такое "тату", загорают в середине дня, так как для более четкого контраста между потемневшим и свободным участком кожи необходимо более сильное воздействие солнечных лучей.

- Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог, — цитирует Арканникова РИА Новости.

Солнечный ожог может привести к повреждению кожи, ее преждевременному старению или развитию онкологического заболевания. Если на участке кожи, где находится "тату", оказалась родинка, то она может образоваться в злокачественное образование.

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