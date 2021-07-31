Вильфанд сообщил о "дефиците осадков" в ряде регионов России

Синоптик предупредил жителей ряда регионов России о "дефиците осадков" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей ряда регионов России ожидает "дефицит осадков".

- Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. Кроме того, он ожидается на юге Красноярского края, на всей Иркутской области, юге Якутии, — приводит слова специалиста ТАСС.

Он добавил, что избыток осадков ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что последний летний месяц 2021 года будет теплее обычного почти на всей территории России. По данным синоптика, в центральных областях страны дневная температура будет держаться на уровне 20-26 градусов, поднимаясь до 30 градусов в особенно жаркие дни. В Поволжье август также будет теплее нормы – 23-28 градусов. На юге будет умеренно жарко - 28-33 градуса. В Южной Сибири, в Забайкалье, на Дальнем Востоке погода тоже будет относительно теплой – в среднем, 20-25 градусов тепла.