Байден заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности обнадеживают

Президент США Джозеф Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что прошедшие ранее на этой неделе в Женеве российско-американские переговоры по стратегической стабильности обнадеживают.

«Мы в процессе. И я питаю надежды», - ответил американский лидер, когда его спросили, доволен ли он тем, как прошел первый раунд консультаций.

От дальнейших комментариев на этот счет Джо Байден воздержался, отмечает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первые в 2021 году переговоры на тему стратегической стабильности и контроля над вооружениями между Россией и Соединенными Штатами прошли в среду, 28 июля. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую – первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В ходе женевского раунда консультаций стороны договорились в конце сентября провести новую встречу по стратегической стабильности, а до этого времени будут проходить неформальные обсуждения.

Ранее в госдепартаменте заявили, что прошедшие в Женеве переговоры были «профессиональными и предметными». В российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд. По словам Сергея Рябкова, во время эти х переговоров стороны убедились, что «есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале – точки соприкосновения».