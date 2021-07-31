Главврач московской больницы – переболевшим: Вакцина никак не может разрушить ваш природный иммунитет против коронавируса

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Главврач московской городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко в студии возрожденного общества «Знание» ответила на самые важные вопросы о вакцинации против коронавируса. В частности, она заверила, что вакцина не может разрушить приобретенный иммунитет у тех, кто уже переболел COVID-19, и прививка пойдет только на пользу.

– Если у вас есть свой, природный иммунитет против коронавируса, то разрушить его вакцина не может. Она его только укрепит. У вас вырастет количество антител. Более того, вы приобретете антитела, которые будут сохраняться достаточно длительно. В то время как по наблюдениям из практики в большинстве случаев антитела, появившиеся после перенесенной болезни, разрушаются достаточно быстро. Так что вакцинация пойдет только на пользу, – успокоила врач.

Марьяна Лысенко также пояснила, что температура, головная боль, ломота в суставах и мышцах – «это обычные поствакцинальные реакции», какие бывают после многих вакцин.

– Ничего страшного в них нет. Если поднялась температура, можно выпить жаропонижающее. Местные мази, примочки не нужны. Если есть боли – применяются нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты. Только не увлекайтесь такими препаратами, внимательно читайте инструкцию, у них есть побочные эффекты, куда более неприятные, чем поствакцинальные реакции, - предупредила она.

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