Главврач 52-й горбольницы Москвы Марьяна Лысенко: Тяжело болеет в основном молодёжь

У молодых людей коронавирус протекает сложно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель одного из ведущих госпиталей для пациентов с коронавирусом в России – главврач московской городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко – рассказала, что сейчас тяжело болеет COVID-19, в основном, молодежь.

– Сегодня в отличие от первой волны тяжело болеет в основном молодежь. Средний возраст пациентов у нас в больнице - 44 года. В прошлом году он был 68+. К сожалению, также стало много и 18-ти, и 20-летних. Плюс стали активно болеть дети. Мы их не лечим, этим занимаются наши соседи в Тушинской больнице имени Башляевой. У них тоже все койки заполнены. Наше молодое поколение заражается активно. И пока мы не понимаем, к каким последствиям это приведет в будущем, – рассказала она, говоря о ситуации с коронавирусом в студии возрожденного общества «Знание».

Марьяна Лысенко также отметила, что врачей очень беспокоит еще и то, что «прежние схемы лечения, которые имели «вау-эффект» в первую волну, перестают действовать». По ее словам, протоколы, которые были эффективны при уханьском штамме, против индийского варианта вируса, который получил название «дельта», работают плохо или не работают совсем.

– Мы столкнулись с совершенно иными клиническими проявлениями болезни и вынуждены придумывать все новые и новые схемы лечения, – добавила она.

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