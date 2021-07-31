Алексей Пушков высмеял планы конгресса США по "Северному потоку — 2" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков оценил принятый в конгрессе Соединенных Штатов проект закона о финансировании Госдепа в 2022 году.

Тот же документ предлагает лишить американского лидера Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северного потока — 2". По мнению Пушкова, такие опасения по поводу российского проекта говорят о том, что Запад ошибся, оценивая Россию как "региональную державу" и "бензоколонку".

- "Региональная держава"? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности — с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей, — написал сенатор у себя в Telegram.

Ранее в США сенатор-республиканец Пэт Туми и его 11 однопартийцев, члены банковского комитета верхней палаты Конгресса, выдвинули ультиматум. Все они пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин страны в случае, если администрация действующего президента Джо Байдена не будет вводить новых санкций против газопровода "Северный поток - 2".