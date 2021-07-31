Вильфанд заявил, что температура в августе 2021 в России будет около или выше нормы

Август в Москве будет жарким Фото: Иван МАКЕЕВ

Россиян в 2021 году ожидает теплый август: по прогнозам синоптиков, на всей территории страны в последний месяц лета ожидается очень теплая погода. Температура воздуха будет около нормы или выше, а в некоторых регионах август ожидается аномально теплым. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», - сказал он в беседе с ТАСС.

При этом метеоролог отметил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключение составит только Северо-Западный федеральный округ, где температура будет около нормы. Кроме того, температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны.

«Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы – это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края», - уточнил Роман Вильфанд.