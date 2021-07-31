В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из секретной лаборатории в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти неспроста закрыли свою секретную военную лабораторию в Форт-Детрике (штат Мэриленд) после того, как в регионе была зарегистрирована вспышка пневмонии. Возможно, причиной этого решения стала утечка опасных вирусов, пишет китайская ежедневная газета «Жэньминь жибао».

Издание напоминает, что в сентябре 2019 года в докладе штата упоминается о растущем числе случаев «пневмонии, связанной с электронными сигаретами», а в июле того же года вспышку воспаления легких выявили в домах престарелых рядом с Форт-Детриком. После этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально объявил, что лаборатория прекращает деятельность. По данным журналистов «Жэньминь жибао», в ней хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием фашистской Германии и японского «Отряда 731».

В связи с этим газета задается вопросами: «Почему США закрыли эту биологическую лабораторию?» Если поводом стала утечка, утечка чего именно и в какой степени? Послужила ли эта предполагаемая утечка причиной распространения «пневмонии, связанной с электронными сигаретами»?

«Все детали были скрыты под предлогом «национальной безопасности» и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», - отмечают авторы статьи.

В материале указывается на схожесть этой ситуации с тем, как, по версии американской стороны, развивалась пандемия коронавируса. Напомним, сайт kp.ru писал, что Вашингтон неоднократно обвинял Пекин в сокрытии информации о распространении COVID-19 на территории Китая до того, как о нем узнал весь мир. В США подозревают, что причиной пандемии стала утечка вируса из лаборатории в Ухане.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности)