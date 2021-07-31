Благодаря прививкам коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к концу 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к концу 2021 года. Причем, по мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, это случится раньше, чем показывают прогнозы, которые опираются на официальную статистику о заболевших и вакцинированных.

Он пояснил, что «в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много», «примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатам предыдущих эпидемий и пандемий».

«Так всегда эпидемиологи считают», - уточнил иммунолог в беседе с ТАСС.

Владислав Жемчугов добавил, что он советует рассчитывать коллективный иммунитет «из выявленных зараженных, умножить эту цифру на пять и прибавить вакцинированных».

«А сейчас жду, что с мутациям вируса, которые приводят к заболеваниям и с снижению эффективности вакцин примерно на 20%, если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончиться», - подытожил специалист по особо опасным инфекциям.

Врач-иммунолог Евгений Тимаков тоже считает, что до конца этого года в России, скорее всего, будет достигнут коллективный иммунитет. Он подчеркнул, что это невозможно без вакцинации. Однако иммунолог отметил, что почти половина жителей страны не хотят делать прививки против коронавируса, из-за чего процесс затягивается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал спекуляциями утверждения антипрививочников о том, что из-за вакцинации против коронавируса можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.