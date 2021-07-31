Один человек погиб при взрыве шахты в Донецкой области

В Донецкой области один человек погиб при взрыве шахты Фото: Иван МАКЕЕВ

Десять человек пострадали, еще один погиб, при взрыве шахты шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области. Об этом сообщил сайт региональной Госслужбы по ЧС.

Сообщение о взрыве поступило в 6:10 по местному времени.

- Взрыв произошел примерно в 5.12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск, — говорится в сообщении.

Один человек скончался в больнице от полученных травм. Причины взрыва устанавливаются.

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