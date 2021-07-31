Рогозин: снижение давления в модуле "Звезда" не связано со стыковкой "Науки"

Роскосмос сообщил, что снижение давления в модуле "Звезда" не связано со стыковкой "Науки" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что падение давления в переходной камере модуля "Звезда" никак не связано со стыковкой МЛМ "Наука".

- Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной "Звезде". И с МЛМ никак не связано, — написал глава госкорпорации у себя в Twitter.

Позже Telegram-канал Роскосмоса сообщил, что давление в отсеке модуля "Звезда", где были обнаружены трещины, будет поднято до 200 мм рт. ст. в течение суток. В госкорпорации подчеркнули, что работы по повышению давления являются плановыми и не имеют отношения к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". В Роскосмосе уточнили, что в МЛМ давление находится в норме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый модуль "Наука", который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Ранее сообщалось, что примерно через три часа после стыковки произошло внештатное включение двигателей «Науки», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.