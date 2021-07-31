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Общество31 июля 2021 11:13

Последние новости на утро 31 июля 2021: Минэнерго предложило ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 31 июля 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минэнерго предложило ввести запрет на экспорт бензина из России

Минэнерго предложило ввести запрет на экспорт бензина из России

Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости на утро 31 июля 2021 года

В России растёт спрос на автомобильное топливо. Поэтому, чтобы в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка, Минэнерго России предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что из-за ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

По тем же причинам американское посольство в Москве с сегодняшнего дня на неопределенный срок прекращает прием платежей консульских сборов за неиммиграционные визы, которые осуществляются через сеть компьютеризированных отделений Почты России. В дипмиссии США уточнили, что «сборы, оплаченные до 1 августа 2021 года действительны до 30 сентября 2022 года».

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на публикации ряда американских СМИ о том, что якобы российские спортсмены на Олимпиаде в Токио употребляют допинг. Дипломат отметил, что данные утверждения являются голословными, а проблема допинга – общемировая.

Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал спекуляциями утверждения антипрививочников о том, что из-за вакцинации против коронавируса можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.

К слову, руководитель одного из ведущих госпиталей для пациентов с коронавирусом в России – главврач московской городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко – в студии возрожденного общества «Знание» рассказала о ситуации с ковидом и ответила на вопросы о вакцинации.

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС) нового модуля «Наука» вылетел болт. Напомним, новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Ранее сообщалось, что примерно через три часа после стыковки произошло внештатное включение двигателей «Науки», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что это могло случиться из-за «человеческого фактора». По его словам, «возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве». При этом он подчеркнул, что ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. Поэтому если наши операторы «и совершили небольшую ошибку», то она была оперативно исправлена.