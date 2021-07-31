Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными сертификатами о вакцинации

В России выявили новую схему мошенничества с поддельными сертификатами о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России выявили новую схему мошенничества с использованием поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК, покупателям поддельных справок присылают сообщение, где пишут, что выдавший сертификат врач был арестован, и предлагают перевести 50 тысяч рубля за удаление переписки с личными данными жертвы.

Как рассказал начальник отдела информбезопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд, так россиян пытаются запугать уголовным преследованием за соучастие в подделке документов. Согласно статье 327 УК РФ "Подделка официальных документов" наказание может понести не только тот, кто подделывал документ, но и заказчик фальшивки. В частности, покупателю грозит до одного года тюрьмы.

Ранее Роскомнадзор заблокировал почти одну тысячу сайтов, на которых пользователям предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Отмечается, что специалистам удалось ограничить доступ к большей части ресурсов (свыше 900 страниц) в июле текущего года. В РКН россиянам напомнили, что с апреля 2021 года в России ввели уголовную ответственность за распространение фейков, а также введена ответственность за ложную информация, которая "привела к тяжким последствиям".