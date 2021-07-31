Владимир Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению.

- В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, — гласит текст документа.

Председателем комиссии был назначен помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций. Ответственный за поручение президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также президент РАН Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель РВИО Владимир Мединский.