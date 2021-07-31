В России 31 июля 2021 выявлено 23 807 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 23 807 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 23 807 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии заразилось 6 265 873 человека.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 807 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2132 (9,0%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

На первом месте по показателю идет Москва, где заболело 3514 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 1915 случаев. За ним следует Московская область, где заразилось 1592 человека.

Также за сутки выписали из больницы 19 771 пациента. Было зафиксировано 792 летальных исхода.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал спекуляциями утверждения антипрививочников о том, что из-за вакцинации против коронавируса можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные "тезисы" противоречат банальной логике. Он пояснил, что полноценно вакцинированным человека можно считать только если с момента введения второго компонента вакцины прошло не менее двух недель (14 дней). Однако многие уже после первой прививки «расслабляются» и считают себя полностью защищенными от коронавируса, хоть на самом деле иммунитет еще не сформировался.