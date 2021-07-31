Ученый рассказал, как восстановить уровень интеллекта после коронавируса

Денис Федоряк рассказал, как восстановить уровень интеллекта после коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалист Института мозга человека им. Бехтеревой РАН Денис Федоряк рассказал, как восстановить уровень интеллекта после коронавирусной инфекции.

Ранее группа британских ученых пришла к выводу, что у переболевших коронавирусом снижается интеллект. Причем степень утраты умственных способностей зависит от тяжести заболевания. Например, у людей, перенесших процедуру искусственной вентиляции легких, ухудшение когнитивных способностей составило около 7 баллов IQ, что соответствует снижению производительности мозга при старении на 10 лет.

По мнению Федоряка, это исследование содержит "много неясностей". Он сообщил, что для восстановления когнитивных функций мозга существует множество упражнений.

- Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга – это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что те, кто решает такие задачи и узнает что-то новое восстанавливается после инсультов значительно быстрее, чем те, кто занимается только одним делом.