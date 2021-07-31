Владимир Машков: В Народную программу «Единой России» необходимо включить пункт о защите культуры

Художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков Фото: Иван МАКЕЕВ

«Единая Россия» продолжает собирать предложения в Народную программу, с которой партия пойдет в сентябре на выборы в Госдуму. За две недели в опросе по основным разделам программы приняли участие почти миллион человек.

Сегодня, 31 июля, представители партии рассказали, за какие направления чаще всего голосуют люди. В приоритете - предложения по здравоохранению, социальной поддержке граждан, решению проблем доступного жилья. Кроме того, в программу войдут вопросы образования, развития села, создание комфортной городской среды, защита экологии. По мнению народного артиста РФ Владимира Машкова, победившего в праймериз «Единой России» и собирающегося участвовать в думских выборах, в программный документ единороссов также необходимо включить пункт о защите культуры и духовных ценностей.

– Народная программа, над составлением которой сегодня работает «Единая Россия», должна включать также пункт о защите культуры, - сообщил Владимир Машков «Комсомольской правде. - Недавно президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России, где особо подчеркивается необходимость защиты традиционных для страны духовно-нравственных основ, культуры и исторической памяти. Уже сейчас в Москве работает ряд программ по развитию культуры и дополнительного образования детей. В частности, в программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», которую мэр представил в июне, указаны планы и далее развивать сеть творческого образования из 150 колледжей и детских школ искусств, а также 45 вузов художественного профиля.

По мнению народного артиста РФ, положительный опыт столицы необходимо распространять на всю страну.

– Москва – это не вся Россия, поэтому важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно Стратегии национальной безопасности. Все предложения, озвученные участниками опроса, будут направлены для включения в народную программу «Единой России».

Больше всего предложений традиционно поступает по пунктам, касающимся благосостояния жителей страны. Люди предлагают ввести новые меры поддержки, в том числе увеличить социальные выплаты, предоставить государственное жилье многодетным семьям, расширить программы материнского капитала. Россияне голосуют за то, чтобы бесплатно обеспечивать пенсионеров лекарствами и мобильной связью, за индексацию социальных пособий и пенсий.

В блоке здравоохранения основными проблемами жители страны называют оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, дефицит льготных лекарств и нехватку квалифицированных специалистов, особенно на селе. Люди предлагают расширить программы ранней диагностики заболеваний и спектр услуг в амбулаториях. Кроме того, по мнению голосующих, нужно увеличить зарплаты медперсоналу, особенно в сельской местности, и обеспечить врачей жильем.

Еще одна важная проблема, которую собирается решить Народная программа «Единой России", - доступное жилье. Россияне выступают за расширение программ льготной ипотеки, ускорение расселения аварийного жилья и повышение качества строительства застройщиками. Но главное, необходимо довести стоимость жилья до приемлемого уровня, доступного всем гражданам страны.

Напомним, опрос по предложениям Народной программы «Единая Россия» запустила 17 июля на интернет-портале NP.ER.RU. Принять в нем участие можно двумя способами: проголосовав на сайте по одному из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни, либо написав собственные предложения в специальной форме. Внести свои предложения можно и в офлайновом формате: для этого нужно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России».