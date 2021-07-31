Порошенко в ответ на статью Путина перечислил различия украинцев и русских

Петр Порошенко ответил на статью Владимира Путина о единстве украинцев и русских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский лидер Петр Порошенко ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве украинцев и русских.

В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza он отметил, что у народа Украины нет проблем с собственной идентичностью.

- Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ, — сказал политик.

Он добавил, что у украинцев есть свой исторический опыт, язык, политическая культура, а также "чувство причастности к европейской цивилизации".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются одним народом. По мнению политика, граждане Незалежной и РФ — не один народ. Если бы украинцы и русские были одним народом, то в России бы использовались гривны, а над зданием Государственной думы развевался бы желто-голубой флаг, считает Зеленский.