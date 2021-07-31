Проценко: сейчас об актуальности локдауна речи не идет

Денис Проценко сообщил, что сейчас об актуальности локдауна речи не идет. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что сейчас об актуальности локдауна из-за коронавирусной инфекции речи не идет.

Специалист отметил, что в марте прошлого года локдаун был оправдан, так как тогда не было известно, как бороться с коронавирусом, не было вакцин и протоколов лечения.

- Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее, — сказал он в интервью РБК.

Ранее Денис Проценко назвал спекуляциями утверждения антипрививочников о том, что из-за вакцинации против коронавируса можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные "тезисы" противоречат банальной логике. Он пояснил, что полноценно вакцинированным человека можно считать только если с момента введения второго компонента вакцины прошло не менее двух недель (14 дней).