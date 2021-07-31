Российское правительство выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении 2,04 миллиардов рублей на поддержку системообразующих предприятий.

Деньги пойдут на льготное кредитование для предприятий. Ставка по кредиту составит порядка 2,6%. Предприятия смогут направить эти средства на заработные платы работников, аренду помещений и оборудование.

- Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года, — гласит сообщение пресс-службы кабмина.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 85 миллиардов рублей на поддержку регионального здравоохранения. Такое решение было принято по поручению российского лидера Владимира Путина. Планируется, что поддержка поможет своевременно принимать пациентов с различными болезнями на фоне повышенной нагрузки на больницы из-за пандемии коронавирусной инфекции.