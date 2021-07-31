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Общество31 июля 2021 14:31

Один человек погиб при ДТП с пассажирским поездом в Калужской области

Пассажиры поезда не пострадали
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Калужской области один человек погиб при столкновении цементовоза с пассажирским поездом

В Калужской области один человек погиб при столкновении цементовоза с пассажирским поездом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд Адлер — Москва столкнулся с цементовозом в Ферзиковском районе Калужской области. Пассажиры поезда не пострадали, водитель грузовика погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей.

- На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения, — гласит текст сообщения.

Ранее в Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковушки. Инцидент произошел в 6:46 по местному времени. На опубликованных кадрах записи видно, что машину от сильного удара отбросило на несколько десятков метров. Водителя ВАЗа доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Место аварии изучали сотрудники ГИБДД.