Один человек погиб при ДТП с пассажирским поездом в Калужской области

В Калужской области один человек погиб при столкновении цементовоза с пассажирским поездом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд Адлер — Москва столкнулся с цементовозом в Ферзиковском районе Калужской области. Пассажиры поезда не пострадали, водитель грузовика погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей.

- На месте работают оперативные службы. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения, — гласит текст сообщения.

Ранее в Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковушки. Инцидент произошел в 6:46 по местному времени. На опубликованных кадрах записи видно, что машину от сильного удара отбросило на несколько десятков метров. Водителя ВАЗа доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Место аварии изучали сотрудники ГИБДД.