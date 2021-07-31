Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением

Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в РФ будет долгосрочным явлением.

- У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х гг. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут, — сказала она в интервью газете Financial Times.

Банк России продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику. Она уточнила, что экстренные меры, которые не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. Набиуллина добавила, что политика Центробанка на улучшение положения россиян. Из-за инфляции в первую очередь страдают бедные, отметила глава ЦБ.

Напомним, Банк России ужесточит выдачу необеспеченных кредитов в рублях закредитованным россиянам. С 1 октября 2021 надбавки к коэффициентам риска по таким займам будут повышены. Решение обусловлено тенденцией к ускоренному росту задолженности в секторе необеспеченного кредитования. Например, в мае 2021 закредитованность россиян выросла на 2,2%, в июне 2021 – на 2%. Отмечается, что средняя долговая нагрузка по потребительским кредитам за второй квартал выросла на 4%, достигнув более 61%.