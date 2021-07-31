Авиагруппировки МЧС и Минобороны РФ направят в Турцию для тушения лесных пожаров

Авиагруппировки МЧС и Минобороны России направят в Турцию для тушения лесных пожаров в республике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники направится в Турцию для тушения лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба МЧС, об этом попросили турецкие власти.

- Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее глава турецкого министерства сельского и лесного хозяйства сообщал, что из-за лесных пожаров в курортных районах Турции пострадало более 180 человек. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания возле больших курортных городов. Из-за того, что огонь подобрался вплотную к зданиям, из отелей в Мармарисе эвакуировали отдыхающих. В кольце лесных пожаров также оказались Бодрум и Анталья. На этих курортах находятся сейчас тысячи российских туристов.

Проблема лесных пожаров актуальна и для России. Продолжают гореть леса в Якутии. Но за последнюю неделю там удалось взять ситуацию под контроль: значительно сократилась площадь горимых лесов, самые крупные очаги локализованы, угрозы населенным пунктам нет.