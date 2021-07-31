Захарова назвала беснованием реакцию западных СМИ на выступление российских спортсменов в Токио. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию западных СМИ на выступление российских спортсменов в Токио.

"Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов!" - написала Захарова в субботу, 31 июля, в своем Telegram-канале.

"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - иронично заметила дипломат.

Напомним, как ранее писал "КП-спорт", российские спортсмены занимают четвертое место в общем зачете после восьми дней Олимпиады. Россияне завоевали 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. Сайт kp.ru следил за Церемонией открытия Олимпийских игр. Международные соревнования продлятся до 8 августа.