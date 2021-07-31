МИД РФ: Уголовное дело за шпионаж в пользу России Палецкиса изначально сфабрикованно

Альгирдас Палецкис. Фото: Youtube

В МИД России заявили, что уголовное дело против осужденного в Литве за шпионаж в пользу РФ Альгирдаса Палецкиса изначально сфабрикованное и носит политический характер.

Москва будет ставить вопрос о творящемся в Литве беззаконии в профильных международных структурах.

В российском ведомстве подчеркнули, что приговор осужденному в Литве за шпионаж в пользу РФ Альгирдасу Палецкису является примером карательного правосудия Вильнюса.

Напомним, ранее kp.ru следил за делом Палецкиса, приговоренного к заключению в одиночной камере на 1,5 года. Альгирдас Палецкис литовский журналист и политолог, окрещенный в СМИ "принцем крови". Он активно строил карьеру и стремился к власти. Так бы и было, если бы при общении со своими избирателями он не выяснил "интересные" факты о событиях 13 января 1991 года в Литве (произошедшие менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР), где в ходе массовых беспорядков погибли 14 гражданских лиц, в смерти которых обвинили Советскую Армию. Палецкис вышел на лиц, которые утверждали, что по людям стреляли с крыш домов снайперы. Журналист, активно взявшийся за это дело, заявил в одном из радиоэфиров: «Как теперь получается, свои стреляли в своих». Эту фразу ему не простили. Палецкис вышел на свободу в 2020 году.