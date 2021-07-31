Госдума: Обмен данными между врачами и ГИБДД усилит безопасность на дорогах

В Госдуме отметили, что обмен данными между врачами и ГИБДД усилит безопасность на дорогах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский заявил, что обмен данными о состоянии здоровья водителей между медицинскими организациями и ГИБДД позволил бы усилить безопасность движения на дороге.

"Существуют случаи, когда в течение 10 лет действия медицинской справки, которая дает право управлять транспортным средством, у отдельных граждан могут появиться заболевания, например, ухудшение зрения или зависимость, которые станут противопоказанием к вождению", - сказал депутат ТАСС.

Он отметил, что бывают ситуации, когда водитель мог перенести операцию и садиться ему за руль автомобиля нельзя, в таком случае медицинская организация должна сообщить об этом ГИБДД, чтобы временно остановить действие водительских прав до следующего медосвидетельствования.

Председатель думского комитета по транспорту заметил, что граждане, которые надеются на "авось" и садятся за руль с противопоказаниями, представляют опасность не только для других водителей, но и для общественного транспорта.

"Это правильное направление движения. Когда документ пройдет все согласования и поступит в Госдуму, мы дадим ему правовую оценку и оценим эффект регулирующего воздействия", - уточнил депутат.

Он отметил, что безопасность на дорогах ответственность не только ГИБДД, но и самих водителей, и Минздрава, и пешеходов.