Нарышкин: СВР фиксирует случаи предложений россиян ввести санкции США против России

СВР фиксирует случаи предложений россиян ввести санкции США против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что специалисты фиксирует факты, когда граждане нашей страны предлагают руководству Соединенных Штатов Америки ввести рестрикции против России.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это компетенция наших. <...> Да, да", - сказал Нарышкин в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым.

Нарышкин отметил, что продвижение антироссийских санкций - это предательство.

"Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами", - отметил директор Службы внешней разведки.

"В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим", - добавил директор СВР.

По словам Нарышкина, некоторые подобные факты могут "ускользнуть" от разведки, "но далеко не все".