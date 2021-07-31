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Наука31 июля 2021 23:54

Видео из модуля «Наука» появилось в сети

Первое видео из модуля «Наука» опубликовал в сети российский космонавт Олег Новицкий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото: twitter/Thom_astro

Фото: twitter/Thom_astro

Российский космонавт Олег Новицкий, который входит в состав экипажа Международной космической станции (МКС), опубликовал в сети первое видео из модуля «Наука».

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля «Наука»! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию», - написал он на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как космонавты открывают люки в многоцелевой лабораторный модуль, потом переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самому модулю.

Перед этим французский астронавт ЕКА Тома Песке разместил в Twitter снимки, на которых его российские коллеги Олег Новицкий и Петр Дубров впервые входят в модуль «Наука».

Фото: twitter/Thom_astro

Фото: twitter/Thom_astro

Как писал сайт kp.ru, накануне Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из пристыковавшегося к МКС нового модуля «Наука» вылетел болт. Напомним, новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Ранее сообщалось, что примерно через три часа после стыковки произошло внештатное включение двигателей «Науки», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что это могло случиться из-за «человеческого фактора». По его словам, «возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве». При этом он подчеркнул, что ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. Поэтому если наши операторы «и совершили небольшую ошибку», то она была оперативно исправлена.

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Первое видео из модуля «Наука»
Первое видео из модуля «Наука»
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука».