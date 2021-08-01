Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Керри ждут второго ребенка. Этой радостной новостью 33-летняя супруга главы правительства Соединенного Королевства поделилась со своими подписчиками в Instagram, сообщает со ссылкой на закрытый аккаунт Керри Джонсон (в девичестве Саймондс) британская газета Sun.

Женщина призналась, что она «счастлива снова быть беременной», но в то же время очень волнуется, потому что перед этим у нее случился выкидыш. По ее словам, пережить потерю ей помогла поддержка тех, у кого тоже случилось такое несчастье. По словам Керри, она надеется, что ее откровенное признание и столь счастливая весть подарит надежду другим женщинам, которым тоже пришлось пережить выкидыш.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первенец Керри Саймондс и Бориса Джонсона появился на свет в апреле прошлого года, а в конце мая этого года они тайно поженились. Правда, об этой «секретной» свадьбе сразу узнали все мировые СМИ. Для британского премьера это уже третий брак, а для его новой избранницы – первый.