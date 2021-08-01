На «крещении» новой подлодки ВМС США бутылку шампанского удалось разбить только с третьей попытки

Церемонию «крещения» новой американской субмарины транслировала компания General Dynamics Фото: Кадр видео

В субботу, 31 июля, в штате Коннектикут состоялась торжественная церемония спуска на воду новой ударной атомной подводной лодки Военно-морских сил США USS Hyman G. Rickover (SSN 795). Однако «крещение» прошло с досадной заминкой: традиционную бутылку шампанского «на удачу» удалось разбить только с третьей попытки. Видеозапись церемонии опубликовала на своем сайте компания General Dynamics, которая построила субмарину.

Изначально честь разбить бутылку шампанского о борт новой американской подлодки была предоставлена спонсору ее строительства и жене бывшего начальника штаба ВМС США адмирала Джонатан Гринерта – Дарлин Гринерт, но та в последний момент решила доставить удовольствие своей дочери Саре и поручила ей исполнить эту почетную обязанность.

Девушка дважды безуспешно ударила о борт субмарины бутылкой в специальном металлическом чехле (это чтобы осколки стекла не разлетались). И только на третий раз, после подсказки стоявших рядом с ней военных, Саре удалось ее разбить. Стоит отметить, что у моряков такая заминка считается плохой приметой. Но, судя по кадрам, присутствовавшие на церемонии мужчины встретили неудачные попытки разбить бутылку одобрительно-снисходительным смехом.

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